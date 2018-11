Kryzys amerykańskiego wojska. "Zdecydowana klęska" w teoretycznej wojnie z Rosją i Chinami

Najnowszy raport Komisji Strategii Obrony Narodowej dla Kongresu nie zostawił suchej nitki na amerykańskim wojsku. Armia stoi w obliczu najgorszego kryzysu bezpieczeństwa narodowego od dziesięcioleci.

"Zdolność Amerykanów do obrony swoich sojuszników, partnerów i własnych interesów jest coraz bardziej wątpliwa. Jeśli naród nie podejmie natychmiastowych działań w celu zaradzenia tym okolicznościom, to konsekwencje będą poważne i trwałe" - czytamy w raporcie. USA zaszkodziły wojny w Iraku, Afganistanie czy Syrii, podczas których Rosja i Chiny przygotowywały się do "wysokiej klasy konfliktu".