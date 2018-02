Krytykuje Kaczyńskiego i PiS. Satyryczka została wezwana na przesłuchanie w charakterze podejrzanej

Klaudia Jachira, znana z parodiowania przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, może mieć kłopoty. W dwóch filmikach wcieliła się w rolę reporterki TVP z mikrofonem, na którym widniało logo telewizji. Mogła w ten sposób naruszyć artykuł prawa autorskiego.

Politycy i elektorat PiS mają powody, by nie lubić Klaudii Jachiry. Mieszkająca we Wrocławiu absolwentka Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie zamieszcza bowiem w sieci filmy, w których uderza w Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory z powodu twórczości nie groziła jej żadna kara. To się jednak zmieniło.