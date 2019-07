Krystyna Pawłowicz zdradza, co będzie robić po odejściu z polityki

Krystyna Pawłowicz w poniedziałek zadeklarowała na swoim profilu na Twitterze, że odchodzi z polityki. Pod jej wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Część internautów wprost stwierdziła, że otwierają z radości szampana, inni przekonywali posłankę, by jeszcze trochę "powalczyła o Polskę". Pawłowicz zapewniła, że "powalczy według możliwości".

Co będzie robić po odejściu z polityki jedna z najbardziej rozpoznawalnych posłanek PiS? Pawłowicz przekonuje, że nadal będzie "wspierała interes Polski". "W miarę czasu będę na TT, na polskich portalach. Mam co czwartek w Radio Maryja o godz.12.20 całkowicie wolne w treści felietony. Teraz przerwa wakacyjna, ale od października wznowienie felietonów. Na froncie polskim jest się do końca życia" - odpowiedziała jednemu z użytkowników Twittera.