Marzenie Krystyny Pawłowicz. Posłanka PiS chciała być sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Krystyna Pawłowicz żegna się z polityką. Nie znaczy to jednak, że szybko zapomnimy o jednej z najbarwniejszych postaci na polskiej scenie politycznej. Posłanka PiS ma jedno niezrealizowane zawodowe marzenie...

Gdy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego dziennikarz Polskiego Radia we wtorek zapytał o odejście "z życia publicznego" Krystyny Pawłowicz , polityk go poprawił: - Pani profesor mówiła jedynie o odejściu z polityki.

Marzył jej się Trybunał Konstytucyjny

Posłanka Pawłowicz - o czym usłyszeliśmy już na początku rządów PiS - faktycznie bardzo chciała zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Byłoby to dla niej - sama sobie to tak wyobrażała - idealne zwieńczenie kariery.

- Moim zdaniem, jeśli Prawo i Sprawiedliwość - co mam nadzieję, że się nie stanie - wygrałoby wybory parlamentarne w przyszłym roku, to Krystyna Pawłowicz wróci na scenę - uważa senator w rozmowie z WP.

Co denerwuje prezesa

I opowiada nam anegdotę, powołując się na rozmowę z byłym ultrakonserwatywnym posłem Marianem Piłką. - Co stanęło Krystynie Pawłowicz na przeszkodzie? Otóż, gdyby przyjęła stanowisko sędziego-dublera, to musiałaby się zrzec poselskiego mandatu, a ten z kolei odziedziczyłby po niej najbliższy współpracownik lidera Prawicy RP Marka Jurka, czyli Marian Piłka. Tego Jarosław Kaczyński za wszelką cenę chciał uniknąć. Już i tak kością w gardle stoi mu inicjatywa "stop aborcji” i list kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Gdyby posłem został Marian Piłka, prezes PiS miałby jak w banku multiplikację takich inicjatyw. I z tego właśnie powodu zdecydowanie i kategorycznie nie zgadzał się na kandydaturę Krystyny Pawłowicz do TK - wyjaśnia senator Libicki, który dobrze zna Jarosława Kaczyńskiego i środowisko sejmowych konserwatystów.