Krystyna Pawłowicz żegna się z polityką. Przyjaciel jej siostry pisze o "taktycznym ukryciu posłanki"

Ma, jak podkreśla, zaszczyt przyjaźnić się z Elżbietą Pawłowicz. Przemek Wiszniewski napisał, że nie będzie ona komentować decyzji swojej siostry posłanki Krystyny Pawłowicz o odejściu z polityki. Przyznał jednak, że on sam ma teorię na ten temat.



"Natychmiast tłum dziennikarzy zaczął dobijać się do nas, kojarzonych z Elą, z prośbą o komentarz" - napisał na Facebooku Wiszniewski. Podkreślił, że Elżbieta Pawłowicz nie chce odnosić się do decyzji siostry.

"Mogę, zupełnie prywatnie i sam od siebie jedynie spekulować, że posłanka należy do fundamentalistycznej frakcji PiS, czyli takiej, która prezentuje tzw. twardy kurs adresowany do równie twardogłowego elektoratu. W związku z przyszłorocznymi wiosennymi wyborami do Europarlamentu - owo oblicze rządzącej partii wymaga taktycznego ukrycia. Pani Krystyna Pawłowicz jest od wielu lat 'eurosceptyczna', czyli zdystansowana do Unii Europejskiej. PiS w ostatnich tygodniach ów kurs zmienił w przeciwną stronę, jawiąc się jako partia entuzjastyczna wobec Unii, czego dowodem liczne wypowiedzi luminarzy partyjnych, czołowych polityków. PiS bowiem jest partią obrotową, kłamliwą, która dla celów propagandowych i autopromocyjnych jest w stanie sprzeniewierzyć się samej sobie" - napisał.