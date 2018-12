Kaczyński nie rozmawiał z Pawłowicz o jej "odejściu" z polityki

W weekend polską sceną polityczną "wstrząsnęły" dwie informacje: że Krystyna Pawłowicz odchodzi z życia publicznego i że decyzję o jej odejściu z polityki podjął sam prezes Jarosław Kaczyński. Obie te "wiadomości" są jak potwór z Loch Ness: wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie widział.

I to jest prawda, takie apele faktycznie padły na zebraniu klubu. Tyle że prezes - jak słyszymy od uczestnika spotkania - nie wymienił nikogo z nazwiska. Mitem jest - jak twierdzi nasz rozmówca z władz PiS - że Jarosław Kaczyński, jak głosi obiegowa opinia, "zmusił" Krystynę Pawłowicz do odejścia z polityki.

- To jest wierutna bzdura, nie było żadnej rozmowy na "dywaniku". A to, co wypisują w tej sprawie dziennikarze, powołujący się rzekomo na nasze źródła, dopisują po prostu swoje fantazje - twierdzi rozmówca z WP.