Krystyna Pawłowicz zarzuca Biedroniowi zdradę wobec narodu. W kontrowersyjnym wpisie posłanka PiS próbuje bronić Beaty Szydło

Krystyna Pawłowicz zarzuca Robertowi Biedroniowi zdradę wobec wyborców i narodu. Posłanka PiS zamieściła swoje uwagi na twitterze, próbując w ten sposób bronić Beaty Szydło.

Krystyna Pawłowicz próbuje bronić Szydło

Przypominamy, że była premier, Beata Szydło, dwukrotnie przegrała głosowanie na szefową komisji zatrudnienia i spraw socjalnych w Parlamencie Europejskim. Po pierwszym przegranym przez Szydło głosowaniu Beata Mazurek twierdziła, że to lider Wiosny nakłaniał członków swojej grupy politycznej S&D, aby nie poopierali kandydatów z PiS. Biedroń w swoim oświadczeniu zaznaczył jednak, że według niego zwyczajnie nie można było opowiedzieć się za Beatą Szydło. Dodał również, iż jego partia jest potrzebna w PE, gdyż daje jej to możliwość otwartego mówienia o populizmie partii rządzącej w Polsce. Do słów Roberta Biedronia bardzo szybko odniosła się posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz zarzuca Biedroniowi zdradę

We poniedziałek wieczorem, 15 lipca Krystyna Pawłowicz zamieściła na twitterze kontrowersyjny wpis. Oznajmiła w nim, że to właśnie przez Roberta Biedronia, Beata Szydło przegrała kolejne głosowanie. Zdaniem posłanki PiS, lider wiosny posunął się do nieuczciwych, antypolskich działań, które w ocenie Pawłowicz są „dowodem na stopień zepsucia lewackiej UE”. Pawłowicz nie omieszkała również nawiązać do orientacji seksualnej polityka.