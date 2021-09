Krystyna Pawłowicz wypytuje przedstawicieli RPO. "Pani nie dała mi dokończyć"

Czwartkowa rozprawa to kolejna już próba ustosunkowania się TK do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego ws. wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym. Poprzednia rozprawa została przerwana - jak wyjaśniła Julia Przyłębska - z powodu pojawienia się nowych zarzutów i konieczności przygotowania wnikliwych pytań do uczestników postępowania.