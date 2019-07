Krystyna Pawłowicz "strollowana" przez młodych działaczy PO. Jest reakcja posłanki PiS

Młodzi działacze Platformy Obywatelskiej zamieścili na Twitterze zdjęcie ze spotkaną przez nich na ulicy prof. Krystyną Pawłowicz. Wszystko było ok, gdyby nie fakt, że jeden z członków młodzieżówki pokazał przy tym... ulotkę Platformy, twierdząc, że "przekonuje nawet największych przeciwników" - czyli Pawłowicz. Gdy dowiedziała się o tym sama zainteresowana, reakcja była stanowcza.

"Przecież mówiłam, że jesteście od Schetyny. Nie było zaskoczenia, to ja was przekonywałam, że błądzicie. Ale widzę, że macie jednak te same NIEUCZCIWE metody, co całe lewactwo. Wstawianiem do fotki kartki z logo LENIÓW i AFERZYSTÓW bez mojej wiedzy to nadużycie zaufania. Już po was" - napisała na Twitterze zdenerowana Pawłowicz.