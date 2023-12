Krystyna Pawłowicz pisze do Adama Bodnara. "Wzywam"

- Jeżeli ktoś składa wniosek o wyłączenie sędziego, który jest powołany przez nową Krajową Radę Sądownictwa, to taki wniosek nie może być rozpoznawany przez innego sędziego, który podlega wyłączeniu, czyli przez innego neosędziego - dodał Bodnar odnosząc się do kwestii wyboru sędziów do orzekania.