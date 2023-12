Pierwszy krok Bodnara. Były prezes TK czeka na ruch Sejmu

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał w piątek do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Zakłada on ważną zmianę dla sędziów powołanych przez KRS po 8 grudnia 2017 roku, czyli tzw. neo-sędziów. Osoby te nie będą mogły rozpoznawać wniosków o wyłączenie sędziego ze względu na sposób powołania go na urząd sędziowski. Mówiąc prościej: jeżeli wniosek dotyczy wyłączenia z orzekania neo-sędziego z powodu tego, że jest właśnie neo-sędzią, to nie może go rozpoznać inny neo-sędzia.