Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz w TK. Polacy radzą Andrzejowi Dudzie

Polacy nie chcą, aby prezydent zaprzysięgał kandydatów PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to uważają, że decyzja, jaką podejmie Andrzej Duda, nie wpłynie na zmianę poparcia dla niego.

Andrzej Duda ma mieć wątpliwości i zastanawia się nad wetem. Więcej znaków zapytania ma mieć co do nominacji Piotrowicza. Polacy, których o zdanie zapytał "Super Express", najczęściej wskazywali, że prezydent nie powinien zaprzysiąc byłego polityka PiS, który był prokuratorem w PRL (tak odpowiedziało 50 proc. badanych).

W przypadku Pawłowicz aż 61 proc. ankietowanych uważa, że nie powinna zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to, 39 proc. respondentów twierdzi, że gdyby doszło do odebrania nominacji przez Dudę, to nie wpłynie to na jego poparcie. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Pollster w dniach 22-24 listopada na próbie 1093 pełnoletnich Polaków.