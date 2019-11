Kacper Płażyński: Stanisław Piotrowicz nie jest "wymarzony", problem z językiem Krystyny Pawłowicz

Poseł PiS ocenił kandydatury Prawa i Sprawiedliwości do TK. O Stanisławie Piotrowiczu powiedział, że "w Polsce powinniśmy stawiać na ludzi, którzy nie mają obciążenia w PZPR". Bronił również Krystyny Pawłowicz, określając ją jako "wybitnego prawnika".

Kacper Płażyński skomentował kandydatury Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Na liście zostali już jedynie Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz . Nie spełniają jednak wymogów formalnych. Sędziami mogą zostać osoby, które nie ukończyły 65 roku życia. Tymczasem byli posłowie mają już 67 lat.

Do kontrowersji odniósł się na antenie Polsat News. - Jeżeli rzeczywiście tak zostanie uznane, to nie będą kandydatami. To są opinie jedynie kilku prawników. Ostatecznie decyzje będą zapadać w innym miejscu. Według mnie prawo nie ogranicza startu takim osobom na stanowiska - powiedział poseł PiS.