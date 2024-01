Krym spowiła ciemność. Wyłączono dwa bloki energetyczne

Taką samą informację przekazał gubernator Sewastopola Mychajło Razwożajew, który dodał, że o godz. 18.05 czasu lokalnego w elektrociepłowni Bałaklawa doszło do "fałszywego uruchomienia urządzeń gazowych", co doprowadziło do "wyłączenia dwóch bloków energetycznych stacji i masowych przerw w dostawie prądu w zaludnionych obszarach półwyspu".