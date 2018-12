"Kryłem pedofilów" na pomnikach Jana Pawła II. Akcja wywoła oburzenie

Działacze kilku organizacji antykościelnych opublikowali zdjęcia, dokumentujące znieważanie pomników św. Jana Pawła II. W Warszawie, Łodzi i Wrocławiu na wizerunku papieża Polaka umieszczono szarfy z napisem "Kryłem pedofilów".

- Nie będziemy dłużej tolerować ukrywania pedofilii w Kościele i stawiania pomników zbrodniarzom. Za czasów swojego pontyfikatu Jana Paweł II tuszował skandale seksualne w Kościele - oskarża przedstawiciel aktywistów antykościelnych Wrocławska Grupa Nieznanych. Przyznają, że to oni w nocy z soboty na niedzielę nałożyli na kilka pomników Jana Pawła II szarfy z napisem "kryłem pedofilów". To tzw. stuła hańby, związana z odpowiedzialnością Jana Pawła II za ujawnione po latach przestępstwa seksualne księży.

- Po sprawie ks. Henryka Jankowskiego jest jasne, że problem zaczął się dawno temu. Powszechną praktyką w Polsce było przenoszenie podejrzanych księży do innych parafii, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezkarności - dodaje aktywista. - Akcja ma bić po oczach. Chcemy dotrzeć do katolików, którzy nie czytają Gazety Wyborczej, skłonić do zainteresowania się tematem - mówi dalej rozmówca WP. Zapowiada, że wkrótce podobne napisy pojawia się na kolejnych pomnikach polskiego papieża. Organizacja ma członków w wielu dużych miastach Polski.