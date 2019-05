Krwawy zamach w Christchurch. Zabójca usłyszał nowe zarzuty

Brenton Tarrant, zamachowiec z Nowej Zelandii, usłyszał dodatkowy zarzut terroryzmu. Mężczyzna w dwóch zamachach na meczety w Christchurch zamordował 50 osób, a ranił co najmniej 47. Najmłodsza ofiara miała trzy lata.

Również z 39 do 40 zwiększyła się liczba osób, o których usiłowanie zabójstwa został oskarżony Australijczyk. Wynika to z faktu, że oprócz ofiar śmiertelnych co najmniej 47 osób leczyło w szpitalach rany postrzałowe. Niektórzy doznali drobnych obrażeń i zostali zwolnieni w ciągu kilku godzin, obrażenia innych okazały się poważniejsze niż wcześniej sądzono.

Proces zacznie się w czerwcu

Atak z Christchurch był najkrwawszym zamachem terrorystycznym w historii Nowej Zelandii. Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątkowe popołudnie w dwóch meczetach w Christchurch: pierwszy atak miał miejsce ok. 14.45 w meczecie Masdżid Al-Nur, a drugi przed godziną 16.00 w świątyni Masdżid Linwood. W pierwszym miejscu zginęły 42 osoby, siedem w drugim, a dwie zmarły później w szpitalach. Najmłodsza ofiara miała trzy lata.

Jak podają świadkowie strzelaniny, do meczetu wszedł mężczyzna ubrany "w stylu wojskowym", który miał broń automatyczną. Strzelał do przypadkowych osób. Gdy skończyła mu się amunicja, wyszedł z budynku, wrócił do auta i wymienił broń. Wrócił, by strzelać do wszystkich, którzy "przejawiali znaki życia".