Rodzina zabójcy z Christchurch: "Całkowicie zmienił się po podróżach"

Babka i wuj Brentona Tarranta oświadczyli dziennikarzom, że są "zdruzgotani" tym, co zrobił. 28-letni Australijczyk zastrzelił 50 osób w dwóch meczetach w nowozelandzkim Christchurch.

Z kolei Tarrant w tekście opublikowanym w internecie stwierdził, że "w szkole otrzymał niewiele wykształcenia i ledwo przechodził z klasy do klasy". Zrezygnował z nauki na uniwersytecie, żeby zajmować się handlem kryptowalutą, który przynosił mu duże dochody. Przyznał też, że w latach 2016-18 wiele podróżował, m.in. do Europy Zachodniej, Turcji i Bułgarii.

Zdaniem Marie Fitzgerald, to właśnie podróże za granicę drastycznie go zmieniły. - Całkowicie się zmienił, nie przypominał chłopca, którego znaliśmy - powiedziała. - W zeszłym roku Tarrant odwiedził Grafton z okazji urodzin jego siostry i wydawał się całkowicie normalny - dodała.

Sprzedał mu broń

Strzelał do przypadkowych osób

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątkowe popołudnie w dwóch meczetach w mieście Christchurch: pierwszy atak miał miejsce ok. 14.45 w meczecie Masdżid Al-Nur, a drugi przed godziną 16.00 w świątyni Masdżid Linwood.

Jak podają świadkowie strzelaniny, do meczetu wszedł mężczyzna ubrany "w stylu wojskowym", który miał broń automatyczną. Strzelał do przypadkowych osób. Gdy skończyła mu się amunicja, wyszedł z budynku, wrócił do auta i wymienił broń. Wrócił, by strzelać do wszystkich, którzy "przejawiali znaki życia".