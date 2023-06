Krwawy odwet pod Zaporożem. Rosyjski konwój wyleciał w powietrze

Ukraińska kontrofensywa pod Zaporożem trwa i ma się dobrze. Żołnierze Zełenskiego pochwalili się nagraniem z ataku na rosyjski konwój w jednej ze wsi w obwodzie zaporoskim. Na nagraniu widać, że do akcji wykorzystano bojowe drony, które w kilka chwil zdziesiątkowały Rosjan. W momencie ataku, konwój akurat miał postój, co było idealną okazją do przeprowadzenia operacji. Tak też się stało i w wyniku sprytnej akcji zniszczeniu uległo co najmniej sześć ciężarówek z zaopatrzeniem zbrojnym i jedna cysterna z paliwem. Doszło do potężnych eksplozji, którym towarzyszyły kule ognia i kłęby czarnego dymu. To kolejny sukces Ukraińców w ostatnim czasie w tym regionie. Po wyzwoleniu kilku miejscowości z rąk okupantów, obrońcy Kijowa szturmują kolejne pozycje Rosjan, bezpośrednio osłabiając ich na południowym odcinku frontu.