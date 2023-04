Krwawy atak na wagnerowców. Ziemia w Bachmucie zadrżała

Potężna eksplozja w Bachmucie. Do sieci trafiło nagranie z nocnego ataku na rosyjską pozycję w mieście. Ukraińcy z 93. Brygady Sił Zbrojnych wyśledzili wagnerowców i przeprowadzili na nich polowanie. Co ciekawe, w tym przypadku do ataku użyto pojazdu do rozminowywania UR-77 Meterorit. Zamiast wieży z haubicą w tym wozie jest wyrzutnia ładunków wydłużonych i to właśnie dwa takie pociski spadły na dach budynku, w którym znajdywali się wojownicy Prigożyna. Na nagraniu widać, jak po wystrzeleniu liny rozwijają się w powietrzu, upadają na dach i dochodzi do wybuchu. Siła rażenia takiej eksplozji była ogromna, dlatego tylko cud mógł uratować życie okupantów, którzy w momencie ataku znajdywali się w środku i niczego się nie spodziewali.