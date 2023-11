Krwawe walki w Strefie Gazy. Izrael: zdobyliśmy twierdzę Hamasu

Najnowsze nagrania ze Strefy Gazy ukazują ogromną skalę zniszczeń. Odwet Izraela jest krwawy, a na rządowym portalu ministerstwa obrony pojawił się materiał z poniedziałkowych operacji w północnej części Strefy Gazy. Najnowsze nagranie udostępniła agencja AP. Widać na nim, że do ataków na palestyńskie cele dochodzi od rana do nocy. Izrael poinformował, że po ostrej wymianie ognia zdobył "twierdzę Hamasu". Chodzi o przejęcie kontroli nad bastionem wojskowym Hamasu w północnej części Strefy Gazy. IDF (Siły Obronne Izraela) potwierdziły te doniesienia dodając, że oddziały jednostek specjalnych znalazły dobrze ukrytą bazę terrorystów pod budynkiem sąsiadującym ze szpitalem al-Quds. Przejęto również broń i cenne materiały wywiadowcze. Na nagraniu można zauważyć, że kluczowe dla Hamasu budynki składają się niczym domki z kart, gdy dochodzi do detonacji podłożonych materiałów wybuchowych. Ostatnie działania Izraela pozbawiły palestyńską organizację znacznych zasobów broni, utrudniając Hamasowi obronę kluczowych pozycji.