KRS ma nową przewodniczącą

Krakowscy sędziowie kilkakrotnie wzywali Pawełczyk-Woicką do rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Argumentowali, że jej powołanie na stanowisko to wyraz "lekceważenia porządku konstytucyjnego, co ma prowadzić do zniszczenia trójpodziału władzy". Zarzucali jej też brak doświadczenia i kwalifikacji do sprawowania funkcji, polityczną zależność oraz nieumiejętną współpracę z pozostałymi organami sądu.