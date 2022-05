Cień nad znaną sędzią. Barbara Piwnik wyłączona ze sprawy o zabójstwo

Piwnik straciła sprawę. "Miała rozmawiać z oskarżonym"

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" wątpliwości co do bezstronności sędzi Piwnik wzbudziły u prokuratora dwa zdarzenia. "Pierwsze z 8 kwietnia, gdy w przerwie rozprawy sędzia Piwnik miała rozmawiać z oskarżonym Andrzejem P. (na sali był tylko on i konwój - prokuratorowi i adwokatom polecono wyjść). 'Treści rozmowy można się tylko domyślać' - zaznaczył prokurator we wniosku o wyłączenie sędzi" - czytamy.