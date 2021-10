Niepokój i niepewność w sądach. Sędzia Piwnik: Siłowe rozwiązania nie są dobre dla obywatela i zaufania do prawa

Mówienie o drobnych sprawach to zapominanie, że sprawy wykroczeniowe, to często jedyne sprawy, przez które obywatel staje przed sądem. Są różne drogi dla ich załatwiania, ale czas najwyższy, by młodych obywateli od szkoły podstawowej uczyć życia w demokratycznym państwie prawnym. Tak, by obywatel przychodzący do sądu odróżniał prokuratora od obrońcy i sędziego, by wiedział, że wyrok nie zapada na komisariacie, a także by wiedział, czego może oczekiwać od radcy prawnego. Uczmy młodego obywatela zabierając głos na temat potrzeb zmian w wymiarze sprawiedliwości. Komuś może się wydawać, że komuś takiemu nie zależy, by obywatel wiedział, o co w tych zmianach chodzi, ale mi jako staremu sędziemu na tym zależy.