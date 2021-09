Sędziemu pomagała żona. Skandal w KRS i kuriozalne wyjaśnienia. Nowe informacje

Sędzia przewiduje jednak, że sprawa nie zostanie wyjaśniona. – To sędzia nowej KRS, więc należy on do grupy osób, które znajdują się pod szczególną ochroną, która jest swego rodzaju kastą Zbigniewa Ziobry. Obawiam się, że sytuacja zostanie zamieciona pod dywan. Dodatkowo mam wrażenie, że przewodniczący KRS usiłował, żeby nikt się nie zorientował, co się dzieje. Podkreślał, że rozmowy, które do niego docierają nie dotyczą głosowania. To wyglądało na próbę zatuszowania tej sprawy – dodaje Bartłomiej Przymusiński.