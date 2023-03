Król Tajlandii chciał się ich pozbyć. Wysłał czeskiego samuraja

Ich mocodawca, który filmował cały incydent komórką z baru naprzeciwko, nie wpadł w ręce policji, bo zaraz po zdarzeniu skierował się na lotnisko i wrócił do Pragi. Paryski sąd skazał go zaocznie na 30 miesięcy więzienia za planowanie zamachu. Ale dopiero w lipcu 2022 roku podczas wakacji we Włoszech został aresztowany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i trzy miesiące później przekazany władzom francuskim.