Rosyjski polityk otruty muchomorem. "Sam zjadłem, może mam nietolerancję"

O niepokojącym otruciu i poważnym stanie polityka, który znalazł się na oddziale toksykologii moskiewskiego szpitala, doniosła we wtorek agencja RIA Novosti. Rosyjskie media społecznościowe obiegła fala spekulacji. Próbowano ustalić, w jaki sposób 44-letni poseł mógł dostać trujące grzyby i kto mógłby chcieć go zmusić do ich spożycia.