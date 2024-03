Krokusy w Tatrach. Wraz z kwiatami pojawiły się ostrzeżenia

W związku z pojawieniem się krokusów w górach, Tatrzański Park Narodowy przypomniał zasady dotyczące ich podziwiania. "W wielu miejscach na Podhalu można już obserwować kwitnące krokusy. Jeśli wybieracie się w ciągu najbliższych dni podziwiać fioletowe kwiaty, przypominamy: Ani kroku(s) dalej! Krokusy podziwiaj z głową, mając na uwadze ich ochronę. Fenomen ich kwitnienia to zjawisko, które co roku przyciąga na tatrzańskie szlaki wielu miłośników natury i pięknych widoków. Dlatego tak ważne jest, by stosować się do kilku zasad, które nazywamy Kodeksem miłośnika krokusów" - przekazano w mediach społecznościowych.