Kreml zastrasza Wałęsę? Absurdalne słowa w Moskwie

Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał dziennik, nie należy tego typu słów lekceważyć. — Żeby podlizać się Kremlowi, to oligarchowie czasem posuwają się do takich deklaracji, ale to bardziej w stosunku do polityków WNP. Grozi się w ten sposób politykom ukraińskim, białoruskim, czy azjatyckim. I to się zdarzało. Wałęsa może spać spokojnie, ale nie znaczy to, że polskie władze powinny to lekceważyć. Bo takich gróźb się nie lekceważy – mówił Robert Cheda, były analityk Agencji Wywiadu.