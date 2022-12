Komorowski chce rozmawiać z Putinem? "Negocjowałbym z diabłem"

Komorowski przekonywał, że w obecnych warunkach trudno sobie wyobrazić, by kraj taki jak Rosja, przystał na bezwarunkową kapitulację. Zapewnił, że nie chodzi o to, by zapewnić Kremlowi jak najlepsze wyjście w obliczu klęsk na froncie, ale o to, by to Ukraina uzyskała "jak najlepsze rozwiązanie pokojowe".