Nowe wieści ws. katastrofy w Smoleńsku. Międzynarodowi biegli nie mają wątpliwości

Powołany w 2016 r. międzynarodowy zespół biegłych ds. katastrofy w Smoleńsku przedstawił najnowsze informacje. Okazało się, że w ciałach ofiar nie ma dowodów, by na pokładzie samolotu doszło do wybuchu. Dokument potwierdzający tę tezę został już przesłany przez prokuratorów do członków rodzin ofiar, ale nie został upubliczniony.