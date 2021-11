Kreml reaguje na słowa premiera Morawieckiego: niedopuszczalne

- Neoimperialna polityka Rosji postępuje. Widzimy to bardzo dokładnie, obserwujemy te kroki, one są rozłożone w czasie. To właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę, który jest w Moskwie, jest nim prezydent Putin. Ten atak pokazuje determinację w realizacji tego scenariusza odbudowy imperium rosyjskiego. Scenariusza, któremu my, wszyscy Polacy, musimy się z całą mocą przeciwstawić - zaznaczył Morawiecki.