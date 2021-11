Kryzys na granicy. Decyzja Unii Europejskiej

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, jest to akcja hybrydowa - powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że były ataki na polską granicę. - Mamy koczowisko, przede wszystkim są tam młodzi mężczyźni. To działania, które musimy odeprzeć. To kwestia obrony bezpieczeństwa naszych obywateli - dodał.