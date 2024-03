Kreml pochwalił torturowanie więźniów. "Władze to gloryfikują"

Do stosowania tortur przez kremlowskie władze odniósł się w rozmowie z Meduzą jeden z rosyjskich obrońców praw człowieka. Działacz poprosił o anonimowość.

- Problem polega na tym, że państwo stara się ukazać tortury jako (przejaw) dzielności i wzorowej pracy (funkcjonariuszy). Władze to gloryfikują. (...) W skutecznym systemie nie chodzi o wyrafinowane, zwierzęce okrucieństwo, z jakim maltretuje się podejrzanych. Skuteczny system polega na zapobieganiu (aktom terroru) i demaskowaniu ugrupowań terrorystycznych - i właśnie tego domaga się społeczeństwo, a nie tego, co widzimy teraz - wskazał aktywista.

Podkreślił, że Kreml, poprzez swoje działania, wysłał wyraźny sygnał do organów ścigania niższego szczebla, sugerując, że stosowanie tortur jest dopuszczalne, a sprawcy takich czynów nie poniosą konsekwencji.

- Normalizacja przemocy, związana z trwającą od dwóch lat (inwazją Rosji na Ukrainę), może pogorszyć sytuację w kwestii tortur. (...) Jeśli przymkniemy oko na to wszystko, wówczas wiele osób prawdopodobnie uzna, że można kogoś bić, torturować i (jeszcze) to nagrywać - powiedział w rozmowie z niezależnym portalem Mediazona Siergiej Babiniec, stojący na czele organizacji pozarządowej Zespół Przeciwko Torturom.

W piątek terroryści zaatakowali salę koncertową w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do widzów otworzono ogień, eksplodowały ładunki wybuchowe. Wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Według oficjalnych komunikatów władz Rosji zginęło co najmniej 139 osób, a ponad 180 doznało obrażeń.

Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło IS. Rosyjskie organy ścigania powiadomiły, że schwytano czterech sprawców, a także kilku ich domniemanych wspólników i nie są to obywatele Rosji. Sąd w Moskwie zdecydował o aresztowaniu tych osób do 22 maja w oczekiwaniu na proces.