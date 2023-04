Kreml ma się trzymać "z dala". USA wysyłają sygnał ws. elektrowni

Resort energii USA ostrzegł, by Kreml trzymał się z dala od technologii i amerykańskich danych technicznych w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. - Nie ma powodu, by znajdowały się tam rosyjskie siły. To musi się skończyć. My chcemy zapewnić, by elektrownia pozostała bezpieczna. I to ostrzeżenie (...) należy rozpatrywać w tym kontekście - przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.