Zabili Miłosza maczetami. I właśnie wyszli na wolność

– Sąd przyjął, że Kamil W. nie działał po to, żeby zabić. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia mówił, że zamiarem było takie jego pobicie, by wylądował w szpitalu. Porządne bicie, ale żeby przeżył. Że gdyby chcieli zabić, to byliby bardziej agresywni, biliby bardziej i w newralgiczne miejsca. Nie wiem, skąd takie podejście. Gdyby oni choć powiedzieli "my nie chcieliśmy", ale żaden z oskarżonych nie powiedział ani słowa – mówi prokurator Ewelina Klimowicz-Gajlikowska, która już zapowiada apelację. – Jeżeli sześciu ludzi zgodnie napada i okłada kogoś maczetami, to jednak moim zdaniem go zabijają. Walczymy w tym procesie o to, żeby te zdarzenia o charakterze przemocowym z użyciem maczet zaczęły być przez sąd postrzegane jako zabójstwo – tłumaczy. Już jeden podobny wyrok zapadł w sądzie krakowskim. Tu był co prawda jeden sprawca, jedna ofiara i jeden cios maczetą, który pozbawił ofiarę ręki. Sąd uznał to za "zabójstwo z zamiarem ewentualnym". Czyli że sprawca godził się na to, że może zabić. I właśnie sąd apelacyjny tę kwalifikację podtrzymał.