Kibole Wisły Kraków podpalili swój własny stadion. Klub nie chciał ich ścigać i sam pokrył straty

Zwróciliśmy klubowi uwagę, że policja nie może wszcząć postępowania bez wniosku poszkodowanego i brakowało go, by to kibole, a nie klub zapłacili za likwidację zniszczeń. Rzecznik Wisły odpowiedziała: - Podczas w/w meczów nie wystąpiło zagrożenie życia bądź zdrowia kibiców biorących udział w meczu. Żaden uczestnik nie zgłosił, iż doznał jakichkolwiek uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a także nie wskazał, że istnieje potrzeba zgłoszenia sprawy do odpowiednich organów ścigania.