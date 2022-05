Skarby Egiptu. Odkrycie Polaków zelektryzowało świat

Egipcjanie używali harpunów m.in. do polowania na hipopotamy. Polowanie na nie, szczególnie przez króla, było czynnością rytualną. Zwierzę uosabiało siły chaosu, zła. Harpun złożony jest bardzo starannie w drewnianym futerale, ma dekoracje, które pozwalają go przypisać Neczerichetowi. Co ważne, nie jest to broń, której można byłoby użyć do polowania, bo jest drewniany i nie ma grotu, który zrobiłby hipopotamowi krzywdę. I jak na harpun, jest ogromny – ma ponad 2,5 metra długości, jest nieporęczny.