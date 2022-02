Trzymał zwłoki matki na ganku. Tłumaczenie mężczyzny szokuje

- Ojciec prawdopodobnie chorował na COVID-19. Widzieliśmy, że coraz gorzej się czuje, a śmierć jest blisko. Wezwałem do niego karetkę. Ratownicy reanimowali tatę w domu. Do tej pory mam tę straszną scenę przed oczyma. Mama widziała, co z tatą robią. Już wtedy mnie prosiła, że gdy przyjdzie na nią pora, to żebym nie wzywał do niej karetki ani nie oddawał do szpitala. Mówiła, że nie chce by jej tak robili jak ojcu - powiedział mężczyzna w rozmowie z se.pl.