Mieszkańcy rozgoryczeni po śmierci małej Mai. "Śmierć za śmierć"

Pan Marcin przekazał z kolei, że "nie godzi się na to, by trafili do więzienia i byli utrzymywani między innymi z moich pieniędzy". - Jaka to kara? Żadna. W więzieniu będą mieli wszystko. Jedzenie, dach nad głową i nawet telewizor. Nic nie będą musieli robić, będą sobie żyli za nasze, a nie daj Boże po kilku latach wyjdą za dobre sprawowanie - wyjaśnił.