Makabra w Starogardzie Gdańskim: skatowano niemowlę. Nowe fakty

Do przerażających zdarzeń doszło w Starogardzie Gdańskim (województwo pomorskie). To tam znęcano się nad 10-tygodniową Mają. Robiono to ze szczególnym okrucieństwem. Dziecko zmarło. 22-letniej matce i jej konkubencie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ujawniono też inne wstrząsające okoliczności tej sprawy.