Morderca o twarzy dziecka. Wywołał psychozę strachu w Krakowie

Czy psychopatę da się rozpoznać, zanim zacznie zabijać? Nie ma na to magicznego sposobu. Po fakcie łatwo było powiązać skłonności Kota, które mogły wskazywać na problem. Jako dziecko podczas wakacji chodził do rzeźni, by oglądać zabijanie cieląt. Dręczył mniejsze zwierzęta. Fascynowała go świeża krew.