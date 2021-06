Igrzyska Europejskie w Krakowie. Jest projekt specustawy, ale impreza wciąż pod znakiem zapytania

Wirtualna Polska dotarła do treści projektu specustawy, który jest datowany na 2 czerwca 2021 r. Według proponowanych przepisów województwo małopolskie będzie musiało utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To ona ma być odpowiedzialna za wykonywanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich przygotowań do Igrzysk Europejskich.