Kraków. Napisy z imionami osób LGBT na murze kuratorium. " Zaprzestańcie deprawacji dzieci"

Zuza, Michał, Kacper, Wiktor, Milo i Dominik - to imiona dzieci, które z relacji "Queerowego maja" miały stać się ofiarami homofobicznej nagonki i z powodu prześladowań odebrać sobie życie. Zostały one wypisane sprayem na fasadzie budynku małopolskiego kuratorium oświaty przy ul. Szlak w Krakowie.

Do sprawy odniosła się Barbara Nowak. W oświadczeniu przesłanym do mediów akcję nazywa "happeninigiem" a ich twórców "chuliganami". Małopolska kurator zaapelowała do "wszystkich organizacji LGBT i dziennikarzy parających się promocją haseł ideologii gender/LGBT", wzywając do zaprzestania seksualizacji nieletnich.