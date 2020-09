Napisy na gmachu MEN. Dariusz Piontkowski: to barbarzyńcy i idioci

Minister edukacji, nie szczędząc gorzkich słów, stwierdził, że autorzy napisów "zrobili to z pełną premedytacją, to była zaplanowana akcja". Dodał, że ma nadzieję, że złapie ich policja.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: to nie wandalizm, to memento

"Imiona dzieci, śmiertelnych ofiar homofobii w Polsce, wypisane na ścianach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie, to nie wandalizm. To memento dla nowego lokatora tego budynku. Nienawiść zabija" - zareagowała na słowa ministra edukacji narodowej posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. ""To są barbarzyńcy i idioci" -mówi min. Piontkowski o autorach napisów na murach MEN. Panie Ministrze, Elewacja nie ma uczuć. Elewacja nie powiesi się na sznurówkach. Nie skoczy z mostu. Napis z murów można zmyć. Krwi z rąk tych, którzy przyłożyli się do śmierci dzieci - nie." - napisała na swoim profilu na Twitterze.