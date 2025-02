- Polska zgadza się na to, żeby płacić za niemieckie błędy, za to, że Niemcy wpuszczali do swojego kraju nielegalnych imigrantów na wielką skalę, a dziś chcą się ich pozbyć - powiedział w poniedziałek prezes PiS. Jarosław Kaczyński nawiązał w ten sposób do unijnego paktu migracyjnego.