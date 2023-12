Kraken. Jakie są jego objawy? Ministerstwo Zdrowia informuje o szczepieniach

Nowa odmiana COVID. Kraken w Polsce

Jak informują eksperci, najczęściej występującą obecnie odmianą koronawirusa w Polsce, jest XBB.1.5. To bardzo zaraźliwy podwariant wirusa. Jak wyjaśnia portal Medonet, Kraken "przenosi się nawet do 40 proc. szybciej, niż było to obserwowane przy okazji poprzednich wariantów SARS-CoV-2". Lekarze informują również, że obecnie choroba wywołana przez koronawirusy ma inny przebieg, niż w poprzednich latach.