Subwariant Kraken już w Polsce. Alarmujące prognozy ministerstwa

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że najnowszy subwariant wirusa Omikron, czyli Kraken, dotarł do Polski. Na razie jest mowa o dwóch potwierdzonych przypadkach, ale wiceszef resortu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski podkreślił, że najprawdopodobniej jest ich już dużo więcej. Eksperci oceniają, że jest to najbardziej zaraźliwy wariant koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że Kraken może wywołać w Polsce nową falę zakażeń, a w piku może mieć miejsce nawet 5 tys. przypadków dziennie. - To nowy subwariant Omikrona, który zaczyna wypierać swoich poprzedników - w Stanach Zjednoczonych zaczyna dominować w 100 proc. To jest subwariant, który przenosi się szybciej, niż poprzednicy - na poziomie około 40 proc., więc bardzo szybko. Ta zakaźność jest zdecydowanie większa, ale zakażenie tym wariantem nie powoduje cięższego przebiegu zachorowania, to jest ta dobra informacja. To efekt szczepień i przebytych zakażeń. Dziś nie ma ich dużo, to 532 przypadki, ale niestety nasze prognozy, które otrzymujemy z pracowni, pokazują, że ta tendencja będzie wzrostowa. Pik to będzie mniej więcej koniec lutego i początek marca, może nawet trochę później (...). Rzeczywistość jest taka, że tych przypadków Krakena w naszym kraju jest na pewno dużo więcej. Liczba pozytywnych testów wzrosła z 8 do 11 proc. W piku może to być nawet około 5 tys. przypadków dziennie - mówił wiceminister Kraska.