Koziński: Wszystkie rafy, o które się może rozbić Polski Ład [OPINIA]

Skrzek rzeczywistości

Wiele wskazuje na to, że PiS sporo z tych pandemicznych strat sondażowych odrobi. Nieruchawość opozycji, jej brak umiejętności wejścia w polemikę z obozem władzy znacząco to ułatwia. Skoro wyborcy widzą, że dziś de facto tylko jedna partia jest skłonna im coś zaoferować, to chcąc nie chcąc po tę ofertę sięgną. Jeśli nie wszyscy, to przynajmniej część – a to PiS-owi wystarczy, by znów mieć sondaże bliżej 40 niż 30 procent.