Koziński: Ile polityki jest w gospodarce? Decyzje Adama Glapińskiego pokazują, że więcej niż do tej pory [OPINIA]

Prymat polityki nad gospodarką

Adam Glapiński nie ukrywa, że po sześciu latach kierowania NBP chciałby zostać prezesem na drugą kadencję. Obecna kadencja wygasa mu dopiero w przyszłym roku, jednak on od kilku miesięcy prowadzi intensywną kampanią wizerunkową, która do kolejnej prezesury ma go przybliżyć. Rozmach jego działań nie dziwi, bo też druga kadencja w fotelu prezesa NBP byłaby czymś niezwykłym. Dość zauważyć, że od 1945 r. dwie kadencje (w dodatku rwane) fotel szefa banku centralnego zajmował jedynie Władysław Baka – a to tylko dlatego, że działo się to w czasie przełomu 1989 r. Inaczej pewnie nie miałby na taki dubel szans.