Koziński: Biden w Warszawie. Od fajerwerków bardziej potrzebne jasne deklaracje [OPINIA]

Ale są podstawy zakładać, że Biden ma świadomość, że nie może rysować czerwonych linii tylko po to, by doskonalić się w sztuce rysunku. Obecny konflikt jest zbyt poważny, by bawić się w retorykę. Jeśli on to pokpi, to rzeczywiście w podręcznikach do historii zostanie opisany jako prezydent, który dopuścił do tego, by świat zamienił się w piekło. Wydaje się, że on ma tego świadomość – inaczej nie leciałby na pizzę aż do Rzeszowa. Dlatego nie spodziewajmy się po sobotniej mowie fajerwerków. Ale oczekujmy, że znajdą się tam jasne deklaracje, czerwone linie. Jeśli tak się stanie, wizytę Bidena będzie można uznać za bardzo udaną.